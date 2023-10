Ucrania: crecen ataques de drones rusos con Zelenskyy de gira

Rusia lanzó un ataque con drones la mañana de este jueves 5 de octubre sobre algunas áreas de Ucrania, aprovechando que el presidente Volodymyr Zelenskyy se encontraba fuera del país.

El Mandatario ucraniano viajó a la ciudad de Granada, al sur de España, donde asistió a una reunión de la Comunidad Política Europea, con el fin de discutir asuntos de defensa y seguridad.

De acuerdo con la Fuerza Aérea de Ucrania, fueron interceptados 24 de 29 drones que tenían como objetivo las regiones de Odesa, Mykolaiv y Kirovohrad.

Como resultado de los drones que no fueron derribados, una tienda de comida en el distrito de Kupiansk de la región de Kharkiv fue destruida y dejó como saldo al menos 51 muertos, así lo informó Zelenskyy en sus redes sociales.

Russian missile struck an ordinary grocery store in the Kupiansk district of the Kharkiv region. This was a fully deliberate, demonstrative, and brutal terrorist attack.



As of now, more than 51 people have been reported dead. My condolences to all those who have lost their loved… pic.twitter.com/yxIW2Xwy35