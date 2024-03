Ucrania encuentra en los drones marinos una sorprendente y letal arma

En la larga trayectoria de los drones marinos, su evolución ha sido notable desde su aparición después de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, fue en los últimos años del siglo pasado cuando estas máquinas no tripuladas tomaron un nuevo impulso gracias a los avances tecnológicos.

En el contexto actual, Ucrania ha llevado esta tecnología a un nivel sin precedentes, utilizando drones marinos de última generación en su conflicto con Rusia. Estos drones, controlados de forma remota y equipados con capacidades letales, están marcando un hito en la historia de la guerra moderna.

Lo más destacado es que Ucrania se ha convertido en el primer país en establecer una unidad especializada en la producción y despliegue de estos drones. Esta medida no solo subraya el compromiso del país con la innovación militar, sino que también señala un cambio significativo en las estrategias de combate.

Además de Ucrania, los hutíes en Yemen también han adoptado el uso de vehículos de superficie no tripulados, los cuales están diseñados para detonar al impactar, demostrando así cómo esta tecnología está siendo aprovechada en diferentes conflictos en todo el mundo.

El conflicto ucraniano, que comenzó hace dos años, se ha convertido en un laboratorio de nueva tecnología militar, y los drones navales habrán de convertirse en una parte esencial entre las herramientas de combate en las guerras del siglo XXI.

Durante años, las embarcaciones no tripuladas, también llamadas botes dron, han tenido una amplia gama de aplicaciones. Se han empleado para realizar investigaciones científicas, operaciones de búsqueda y rescate, vigilancia y patrullaje en las costas.

Ucrania los ha cargado con explosivos. Estas estilizadas embarcaciones cruzan a gran velocidad la superficie del agua, dejando un rastro de espuma blanca, y tienen una baja firma de radar que los hace difíciles de detectar.

Están equipados con GPS avanzado y cámaras.

El dron marino Magura V5 que, según Ucrania, usó el martes en el mar Negro, parece ser la versión más reciente hecha por Kiev.

El aparato no parecería fuera de lugar si apareciera en una película de James Bond.

El Magura mide 5,5 metros (18 pies) de largo, pesa hasta 1.000 kilogramos (2.200 libras), tiene un alcance de hasta 800 kilómetros (500 millas), 60 horas de duración de batería, y una carga útil de 200 kilogramos (440 libras), según las autoridades ucranianas. También transmite video en vivo a los operadores.

🦉 UkrainianSBU has improved its maritime drones, making them even more deadly - Business Insider



In 2024, ships and bridges of the Russian Federation will be hunted by “Sea Baby” marine drones with improved characteristics.



Now they can carry a charge of up to 860 kg, and the… pic.twitter.com/fIeJH3JrN4