Ucrania y Rusia anuncian reunión en Bielorrusia para detener “la guerra”

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky confirmó que se llevará a cabo una reunión con su homólogo ruso, Vladimir Putin para entablar conversaciones de paz y detener la guerra que enfrentan ambos países.

De acuerdo con europapress, Zelensky aceptó reunirse en Bielorrusia sin condiciones previas para establecer acuerdos de paz ante el conflicto que presenta Ucrania y Rusia.

“Durante una llamada telefónica con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, el presidente Volodymyr Zelensky acordó que la delegación ucraniana se reuniría con la delegación rusa sin condiciones previas en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia, cerca del río Pripyat” se lee en un hilo de Twitter.

Cabe resaltar que el mandatario ucraniano se negaba a tener una reunión en el país mencionado, ya que las tropas rusas atacaban desde Bielorrusia, pero ahora que se ha confirmado una reunión el territorio liderado por Lukashenko se ha comprometido por garantizar la paz ante la visita.

“Lukashenko ha asumido la responsabilidad de garantizar que todos los aviones, helicópteros y misiles estacionados en territorio bielorruso permanezcan en tierra durante el viaje, las conversaciones y el regreso de la delegación ucraniana” escribió la oficina de Zelensky.

⚡️⚡️⚡️BREAKING: Ukraine confirms peace talks with Russia today. — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 27, 2022

Putin ordena activar fuerza nuclear ante “comentarios agresivos” de la OTAN

El presidente de Rusia, Vladimir Putin ordenó al ministro de Defensa, Serguéi Shoogú y al jefe del Estado Mayor, Valeri Guerásimov activar “en régimen especial de servicio” su arsenal nuclear, tras ser sancionado económicamente por los países Occidentales, asimismo señaló que esta acción también se debe a que la OTAN ha hecho “comentarios agresivos” a su país.

“Los países occidentales no solo están tomando medidas económicas en contra de nuestro país, me refiero a las sanciones ilegales que todos conocemos bien, pero también los líderes de los países de la OTAN se han permitido hacer comentarios agresivos en contra de nuestro país. Por lo tanto he ordenado al ministro de la Defensa y al jefe del Estado Mayor poner la fuerzas de contención del Ejército ruso en régimen especial de servicio” declaró Putin.

Vladimir Putin: "He ordenado al ministro de Defensa y al jefe del Estado Mayor poner las fuerzas de contención [responsables de las armas nucleares] del Ejército ruso en régimen especial de servicio".



El ministro de Defensa asiente y mira al suelo pic.twitter.com/mqGpiJdSRP — El HuffPost (@ElHuffPost) February 27, 2022

Estados Unidos y OTAN responden

Ante estas nuevas acciones que generan tensión entre los países, Estados Unidos respondió las agresiones.

De acuerdo con ABC Estados Unidos señaló que el presidente de Rusia, Vladimir Putin “fabrica amenazas” que no existen para justificar sus agresiones.

"Este es un patrón del presidente Putin que hemos visto a lo largo de este conflicto: fabricar amenazas que no existen para justificar más agresiones", expresó la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, a la cadena ABC al ser cuestionada sobre el anuncio de Putin.

Mientras tanto, Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN describió que el mandatario ruso es un “irresponsable”.

"Es una retórica peligrosa. Es un comportamiento irresponsable", expresó Stoltenberg a la CNN.

