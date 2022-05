¡Golpe para Putin! UE frena importaciones de petróleo ruso

En el esfuerzo más significativo hasta la fecha para castigar a Rusia por su guerra en Ucrania, la Unión Europea acordó frenar la gran mayoría de importaciones de petróleo ruso, tras tensas negociaciones que dejaron al descubierto las grietas de la unidad europea.

Desde el momento en el que Rusia invadió Ucrania el 24 de febrero, Occidente ha intentado golpear la rentable industria energética de Moscú para cortar el financiamiento de la guerra.

Pero cualquier medida en esa dirección es una espada de doble filo, especialmente en Europa, que depende de Rusia para el 25% de su petróleo y el 40% de su gas natural. Los países europeos que dependen aún más de Rusia han sido especialmente reacios a actuar.

En una medida impensable hace apenas unos meses, los líderes de la UE aceptaron el lunes por la noche recortar en torno al 90% de las importaciones de crudo ruso en los próximos seis meses.

“Rusia encontrará otros importadores”, tuiteó en respuesta a la decisión de la UE, Mikhail Ulyanov, representante permanente de Rusia ante organizaciones internacionales en Viena.

As she rightly said yesterday, #Russia will find other importers. Noteworthy that now she contradicts her own yesterday’s statement. Very quick change of the mindset indicates that the #EU is not in a good shape. https://t.co/MEtjlphv2U