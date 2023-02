Uganda alista proyecto para criminalizar actividades LGBTQ+

Un legislador de Uganda presentó el martes un proyecto de ley que, según dijo, pretende prohibir la homosexualidad en el país africano, dejando patente un sentimiento anti-LGBTQ+ generalizado que ha alcanzado su máximo apogeo en los últimos días.

El legislador, Asuman Basalirwa, afirmó que su proyecto de ley castigaría “la promoción, el reclutamiento y el financiamiento” relacionados con actividades LGBTQ. La mayoría de los legisladores presentes en la cámara parlamentaria en la capital Kampala, se levantaron para mostrar su apoyo al proyecto de ley.

Ugandan President Yoweri Museveni has signed an Anti-LGBTQ+ bill into law, criminalizing LGBTQ+ in Uganda. Anyone caught practising LQBTQ+ in Uganda will face life imprisonment. pic.twitter.com/hDpPZrviwx