Boeing recibió un ultimátum este miércoles por parte de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) quien les dio 90 días para elaborar un plan para mejorar el control de calidad.

La relación de la FAA con la empresa se tensó menos de dos meses después de la falla en uno de sus aviones, que formaba parte de la flota de Alaska Airlines.

Yesterday I met with @Boeing President & CEO Dave Calhoun and his senior leadership team. My message was clear: Boeing must commit to real and profound improvements. We will hold them accountable every step of the way. https://t.co/utiihX2mOx