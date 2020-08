El último Blockbuster del mundo se convertirá en Airbnb; mira los detalles

MÉXICO.- ¿Recuerdas esos tiempos cuando ibas a rentar alguna película en Blockbuster? ¿Qué tal te caería pasar algunas noches en ese icónico lugar? Pues Sandi Harding, gerente del último establecimiento de renta de películas del mundo ubicado Oregon, Estados Unidos, tuvo la idea de adaptar dicho videoclub en un centro de hospedaje para ser ofertado a través de la plataforma Airbnb.

Las reservaciones para pasar una de las tres noches en el último Blockbuster los próximos 18,19 y 20 de septiembre se podrán realizar a partir del 17 de agosto.

De acuerdo con un comunicado, la temática del lugar será de los 90 con el afán de recordar la popularidad que tenía dicha tienda en esa década. De igual forma la tienda será desinfectada a profundidad cada que sea desocupada, además que a a los visitantes se les proporcionará un paquete de cubrebocas, toallas desinfectantes y gel antibacterial.

...cause the last BLOCKBUSTER in the world will be offering movie lovers in Bend a 90s themed sleepover for a limited time—only on airbnb. who’s down? 👀https://t.co/dd4yz1UtZP pic.twitter.com/NJEZK2wxeW