Un exjefe del Ejército colombiano admitió que ayudó a desaparecer civiles

Agencia

COLOMBIA.- El mayor Gustavo Enrique Soto, ex jefe del Gaula del Ejército, un grupo especial de las Fuerzas Armadas con propósitos anti secuestro y anti extorsión, compareció ante la Comisión de la Verdad de la JEP para contar en un revelador testimonio cómo era el modus operandi de los “falsos positivos”, nombre por el que se conocen las ejecuciones extrajudiciales a población civil para hacerlos pasar como guerrilleros y engordar las cifras de bajas en combate.

“En mi unidad, el Gaula Militar Casanare, se presentaron desapariciones forzadas, y el día de hoy quiero manifestarles a ustedes de igual manera que he aceptado mi responsabilidad”, afirmó el militar retirado ante la Comisión de la Verdad.

La confesión de Soto, sin embargo, no tiene un peso judicial ya que la Comisión de la Verdad, a pesar de formar parte de la JEP, no es un tribunal como tal y no puede adjudicar responsabilidades o abrir procesos penales. Existe solo para construir una verdad histórica del conflicto y las admisiones de responsabilidad ante éste son voluntarias.

También te puede interesar: Alargan prisión de Naasón Joaquín García: aplazan el juicio

No obstante, lo contado por el mayor Soto supone un reconocimiento con muy pocos precedentes y ayuda a entender el mecanismo criminal que operó al interior de la Fuerza Pública colombiana, sobre todo entre los años 2002 y 2008, en los que se dio la política de incentivos que buscaba mejorar los resultados del Ejército por medio de la cual se otorgaban ascensos, condecoraciones, días de descanso y remuneraciones económicas por subir las cifras de muertes de guerrilleros.

Soto contó en su testimonio que a los civiles primero los ejecutaban y después hacían desaparecer los documentos de las víctimas para dificultar la investigación por su desaparición. Contó el ex militar afirmando que estaba arrepentido “de corazón”. “Quiero contribuirle a la verdad, a las víctimas, buscando las personas que se encuentran desparecidas”, dijo.

Esta política de incentivos, enmarcada dentro de la Seguridad Democrática, política de bandera del gobierno de Álvaro Uribe Vélez -presidente de Colombia entre 2002 y 2010- produjo alrededor de 2.248 asesinatos comprobados a civiles inocentes, según la Fiscalía, aunque las cifras varían según la fuente.

“Generalmente, cuando se daba un muerto desaparecían los documentos ¿Por qué? Pues, con el personal más antiguo que estaba, con los soldados…. No, para que sea más difícil identificarlo. Permití que se realizara de esa manera, porque muchos lo realizaban así, los reportaban como NN, y yo también lo permití, por eso he aceptado mi responsabilidad”, agrega el ex oficial.