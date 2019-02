Un hombre demandó a sus padres por haberlo tenido 'sin su consentimiento'

Agencia

INDIA.- Un hombre de 27 años de Nueva Delhi, India, quiere llevar a sus padres a los tribunales por traerlo a este mundo sin pedir primero su consentimiento.Raphael Samuel, el demandante, se describe a sí mismo como parte del movimiento antinatalista, según el cual la gente debería abstenerse de tener hijos por motivos morales.

Aunque Samuel dice que su relación con su familia es buena, sostiene que los padres son "hipócritas" por someter a sus hijos a las dificultades de la vida por su propio placer. "Un buen padre pone al niño por encima de sus deseos y necesidades… pero el niño mismo es un deseo del padre", sostiene Samuel.

Según el portal de Infobae, el antinatalista ha comparado la procreación con el secuestro y la esclavitud, y promueve sus creencias a través de su página de Facebook, Nihilanand, que tiene centenares de seguidores.

También te puede interesar: Consolida Cuarón su camino al Oscar

"Quiero decirles a todos los niños indios que no les deben nada a sus padres", afirma Samuel. "Amo a mis padres, y tenemos una gran relación, pero me tuvieron para su alegría y su placer. Mi vida ha sido increíble, pero no veo por qué debería someter otra vida al alboroto de la escuela y la búsqueda de un trabajo, especialmente cuando no pidieron existir".

Otros activistas contra la reproducción argumentan que tener hijos es una carga para los recursos de la Tierra y evitan la procreación por razones ambientales. "¿Debemos continuar trayendo más niños a este mundo y acelerar el proceso de degradación social y ambiental?", preguntó Pratima Naik, otro de los líderes del movimiento antinatalista.

"No queremos imponer nuestras creencias a nadie, pero más gente necesita considerar por qué tener un hijo en el mundo ahora mismo no está bien", agregó. "Somos un grupo de personas que han decidido no reproducirse. ¡Somos indios libres de niños!".