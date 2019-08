Un hombre mata a 2 personas en Arkansas

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un hombre de Arkansas se encerró en una casa con un rehén y disparo contra los policías, según los funcionarios.La policía de Helena-West Helena confirmó a FOX13 que el hombre, que aún no ha sido identificado, se encuentra actualmente dentro de una casa en el área de North Washington Street y Bonanza.

Según el jefe de policía de Helena-West Helena, James Smith, el hombre ha estado encerrado dentro de la casa desde las 4:30 p.m. Martes. Dos personas yacen en el patio delantero tirados, dijo la policía, pero los oficiales no pueden alcanzarlas porque el hombre todavía está disparando. Esas víctimas no han sido identificadas y no está claro cuáles son sus condiciones.

También te puede interesar: Tiroteo en primaria de Kansas deja a dos personas lesionadas

Smith le dijo a FOX13 que el hombre ha disparado continuamente con un rifle de asalto a los oficiales en el área desde que comenzó la situación de la barricada. El hombre también tiene un rehén dentro de la casa, pero esa persona aún no ha sido identificada.

No está claro si alguien resultó herido en este punto, y las autoridades no han especificado qué causó que el hombre se atrincherara.Las autoridades confirmaron que los equipos SWAT y los soldados estatales han sido llamados para ayudar en la situación.

Según el alcalde Kevin Smith, la Patrulla de Carreteras de Arkansas y los agentes de la Oficina del Sheriff del Condado de Phillips están asistiendo a la escena.

El alcalde le dijo a FOX13 que la ciudad también tiene un perímetro de seguridad en efecto, y seis carreteras que rodean la casa están siendo bloqueadas mientras las autoridades intentan calmar la situación.