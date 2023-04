Un muerto y varios lesionados en desplome de estacionamiento en Nueva York

A través de redes sociales se han difundido videos en los que se logra observar el derrumbe de un edificio, que funcionaba como estacionamiento. El derrumbe ocurrió en el bajo Manhattan y ha dejado como saldo una persona sin vida y varias lesionadas.

Los hechos ocurrieron aproximadamente a las 16:00 horas de Nueva York (14 horas México) y a las 19 horas de Manhattan (17:00 horas México) autoridades emitieron un comunicado en el que confirmaron el actuar del Departamento de Bomberos que atendió el llamado de emergencia.

Ciudadanos explicaban el colapso del edificio, detallando que a través de un agujero comenzaban a caer los vehículos que se encontraban en el sitio.

