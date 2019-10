Un policía mata a una joven afroamericana en su propia casa

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un agente del Departamento de la Policía de la ciudad de Fort Worth (Texas, EE.UU.) mató a balazos a una mujer afroamericana cuando llegó a su casa para una comprobación, luego de una llamada de un vecino, según el comunicado oficial.

El incidente tuvo lugar el 12 de octubre, cuando los policías recibieron la llamada de su vecino, James Smith, quien reportó que la puerta principal de la casa de la mujer estaba abierta. Al llegar, las fuerzas del orden examinaron el perímetro de la vivienda y entonces uno de ellos vio por la ventana a una persona.

Una cámara instalada en su uniforme grabó cómo el policía, un hombre blanco que trabaja como agente desde abril del 2018, exigió que esa persona levantara sus manos y momentos después realizó un disparo "percibiendo una amenaza". El comunicado informa que tras el disparo los policías entraron en la vivienda y empezaron a proporcionarle primeros auxilios a la víctima, pero falleció en el lugar.

Las fuerzas del orden indicaron que habían encontrado dentro de la casa un arma, pero de momento se desconoce si estaba cerca de la mujer. Tampoco se sabe si el policía vio el arma cuando decidió disparar.

El comunicado aclara que la víctima es una mujer que residía en ese domicilio. Al mismo tiempo, medios detallaron que se trataba de Atatiana Jefferson, de 28 años.

Los hechos siguen bajo investigación. Mientras tanto, el policía involucrado fue puesto en licencia administrativa.

Por su parte, Smith señaló que los policías ni siquiera llamaron a la puerta, antes de examinar la zona y el uso posterior del arma. "Cuando hice la llamada, que no era de emergencia, no dije que fuera un robo. No dije que había gente peleando. No dije nada para hacerlos sacar un arma. Todo lo que tenían que hacer era tocar el timbre", afirmó, citado por Fox 4.