Un potente sismo de 7,8 ‘sacude’ las islas de Alaska, emiten alerta de tsunami

Anchorage, Alaska, EE.UU.- Un potente sismo remeció el martes por la noche la Península de Alaska, y se emitió una alerta de tsunami, que fue cancelada dos horas después.

El terremoto de magnitud 7,8 se produjo el martes a las 23:12, hora del pacífico, según el Servicio Geológico de Estados Unidos. Se detectó a una profundidad de 28 kilómetros, asimismo el epicentro se identificó a 105 kilómetros al sur-suroeste de Perryville, Alaska.

El Centro de Alertas de Tsunami del Pacífico emitió una alerta para el sur de Alaska y la Península de Alaska, desde Kennedy Entrance a Unimak. La alerta en las Islas Aleutianas abarcaba de Unimak Pas a Salmaga Pass.

El temblor provocó una alerta de tsunami para el sur de Alaska, la Península de Alaska y las Islas Aleutianas, que se canceló el miércoles de madrugada, unas dos horas después.

En la Isla Kodiak, la escuela secundaria local abrió sus puertas a los evacuados, al igual que la iglesia católica local, según el Anchorage Daily News.

MORE: sirens go off in #Alaska to warn the residents of a possible incoming #tsunami pic.twitter.com/9YjneOBF4E

#tsunami #Kodiak up the mountain to the high-school. Tsunami didn't hit yet. But might get worst not sure. Been out here a couple hours. pic.twitter.com/qRAb3arGO6