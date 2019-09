Una nueva tormenta se acerca a las Bahamas

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Hace apenas dos días, se dirigían hacia territorio estadounidense tres ondas tropicales. La buena noticia hoy jueves es que ya son solo dos. La mala es que una de ellas podría convertirse en huracán y tomar tierra en Florida.

El martes era solo una perturbación tropical, se encontraba al norte de la República Dominicana, y el Centro Nacional de Huracanes le otorgaba una posibilidad entre tres de ganar fuerza como depresión, informó AP.

Este jueves, el Centro Nacional de Huracanes le otorga un 80% de posibilidades de convertirse en depresión o tormenta tropical, y advierte de que podría iniciar sus alertas de ciclón hoy mismo. Se dirige hacia Florida a entre cinco y 10 millas por hora, a través de las Bahamas, con fuertes vientos y lluvias que afectarán a las zonas devastadas por Dorian (hay hasta 2.000 personas aún desparecidas).

El meteorólogo John Morales ha pronosticado que no pasará de tormenta tropical débil cuando llegue a Florida, si es que llega, y no se espera que sea un “un ciclón fuerte”.

El meteorólogo Ryan Maue informa además de que el modelo de predicción conocido como europeo (ECMWF es su nombre), que últimamente parece ser algo más preciso que el utilizado por el Centro Nacional de Huracanes, prevé ahora que la tormenta gire para evitar la península (y el golfo de México), siguiendo una ruta similar a la de Dorian bordeando la costa Este, y convirtiéndose en un “poderoso huracán” en de tres a cinco días.

