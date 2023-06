UNESCO aprueba la readmisión de Estados Unidos

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) aprobó este viernes readmitir a EUA como miembro, según funcionarios del gobierno de Joe Biden.

La junta directiva votó 132-10 para aceptar la propuesta de Estados Unidos de reintegrarse a la organización que tiene sede en París.

La membresía de EU se hará oficial una vez que el secretario de Estado, Antony Blinken, o una persona designada, acepte formalmente la invitación.

Representantes de Rusia, Palestina y Corea del Norte retrasaron la consideración de la propuesta de Estados Unidos el jueves propiciando a horas de demoras en los procedimientos. La sesión tuvo que ser suspendida debido al agotamiento de los intérpretes de la UNESCO.

Las naciones que votaron en contra de la readmisión de EU fueron Bielorrusia, China, Eritrea, Indonesia, Irán, Nicaragua y Siria.

La administración de Biden había anunciado a principios de junio que solicitaría reincorporarse al organismo porque le preocupaba que China estuviera llenando el vacío creado por la ausencia de EUA.

Los 193 miembros de la UNESCO desempeñan un papel importante en el establecimiento de estándares internacionales para la inteligencia artificial y la educación tecnológica a nivel mundial

En 2017 el gobierno de Donald Trump anunció que Estados Unidos se retiraría de la UNESCO, argumentando una inclinación contra Israel.

La decisión entró en vigor un año después, estadounidenses e israelís dejaron de financiar a la UNESCO luego de que votara para incluir a Palestina como estado miembro en 2011.

La administración Biden ha solicitado 150 millones de dólares del presupuesto de 2024 para cubrir los pagos pendientes a la UNESCO.

El plan anticipa solicitudes similares para los años siguientes hasta que se pague la deuda total de 619 millones de dólares.

Esto representa una gran parte del presupuesto operativo anual de 534 millones de dólares de la UNESCO.

Antes de irse, la nación de las barras y las estrellas aportaba el 22% de la financiación total de la organización.

🔴BREAKING🔴



United States of America return to UNESCO: very large majority of Member States vote in favor.



"With this return, #UNESCO will be in an even stronger position to carry out its mandate", says Director-General @AAzoulay.



📰 https://t.co/KZDhlmxI9x #UnescoGC pic.twitter.com/Nd8Mvkzfy1