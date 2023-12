UNICEF: Líbano reporta escalada de trabajo infantil en 2023

En un informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), se detectó que Líbano se encuentra en una crisis, la cual se ha intensificado en los últimos meses del año debido a la tensión en su frontera con Israel.

Esto ha tenido repercusiones significativas en cuestiones como el trabajo infantil y el abandono escolar.

El 26 por ciento de los hogares analizados reconocieron que tenían niños en edad escolar que no asistían al colegio -en abril de 2023 el dato era del 18 por ciento-, a lo que habría que sumar ahora al cierre de varias decenas de centros en el sur de Líbano desde el mes de octubre, con más de 6 mil alumnos afectados.

Un 16 por ciento de las familias envían a sus hijos a trabajar, cinco puntos más que en el examen previo, mientras que el 84 por ciento tuvieron que pedir prestado dinero o endeudarse para adquirir alimentos esenciales, una subida de 16 puntos.

Más de ocho de cada diez admiten que han reducido el gasto en tratamientos médicos.

En materia de salud mental, en el 38 por ciento de los hogares hay niños con ansiedad y en el 24 por ciento hablan directamente de depresión, aunque en la región del sur los porcentajes se elevan al 46 y el 29 por ciento, respectivamente.

Los datos también son mayores entre los hogares palestinos, donde la proporción de niños con ansiedad aumenta al 47 por ciento y el de deprimidos asciende al 30 por ciento, según el estudio, elaborado a partir de entrevistas realizadas en el mes de noviembre.

El representante de UNICEF en Líbano, Edouard Beigbeder, advirtió en un comunicado que la crisis que se inició hace ya cuatro años está "erosionando" miles de infancias, "aplastando los sueños de los niños y arrebatándoles su aprendizaje, su felicidad y su futuro".

Para "cesar el sufrimiento diario" de estos menores, Beigbeder ha llamado a "redoblar esfuerzos", de tal manera que todos los niños vayan a la escuela y estén protegidos de daños tanto físicos como mentales.

Por último, añadió que los infantes merecen “la oportunidad de prosperar y contribuir a la sociedad".

The daily suffering of children must stop.

We must redouble our efforts to make sure #EveryChild in #Lebanon is in school and learning, is protected from physical and mental harm, and has the opportunity to thrive and contribute to society. https://t.co/0AEqAQWZFy