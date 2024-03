UNICEF: mortalidad infantil alcanzó su mínimo histórico en 2022

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) reveló que la mortalidad infantil a nivel mundial alcanzó su mínimo histórico en 2022, a pesar de que 4,9 millones de niños y niñas murieron antes de cumplir los cinco años.

Esta lamentable cifra también se puede traducir como una muerte cada seis segundos.

El Grupo Interinstitucional de la ONU para la Estimación de la Mortalidad Infantil indicó en un nuevo informe que si bien actualmente sobreviven más niños que nunca, los resultados reflejan que, a pesar de los avances, "aún queda un largo camino por recorrer" para acabar con estas muertes evitables.

La cifra de mortalidad infantil en menores de cinco años ha descendido un 51 por ciento desde el año 2000, y varios países de renta baja y media-baja han logrado superar esta cifra, lo que demuestra que es posible registrar mejoras cuando se asignan los recursos suficientes a la atención primaria y la salud y bienestar infantil, según UNICEF.

