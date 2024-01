UNICEF pide el fin de la matanza de niños en la Franja de Gaza

El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió un llamado urgente este 18 de enero solicitando el "cese inmediato" de lo que denominó como una "matanza de niños" en la Franja de Gaza.

Esta petición surge en medio de los ataques protagonizados por el Ejército de Israel, los cuales han dejado un saldo de por lo menos 24 mil personas muertas.

El director ejecutivo de UNICEF, Ted Chaiban, indicó que los niños y las familias de la Franja de Gaza "están sufriendo algunas de las condiciones más horribles nunca vistas", tras una visita de tres días a la zona.

I’ve just finished a three day trip to Gaza. The sheer mass of civilians on the Rafah border is unfathomable and families there barely have the basics needed to survive.



As Amani, a mother I met told me “this is no life." pic.twitter.com/57efhNHTPw