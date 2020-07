Alista UE plan para combatir abuso de menores

Bruselas.- Preocupada por un aumento alarmante del abuso sexual de menores antes y durante la pandemia de coronavirus, la Comisión Europea reveló el viernes un plan de crear un centro dedicado a la prevención del mal y la elaboración de leyes que obliguen a las plataformas de internet a denunciar la pornografía infantil.

Bajo el plan de la comisión, el centro coordinaría las medidas entre los 27 países de la UE en materia de policía, prevención y ayuda a las víctimas de abusos. La comisión no dio un plazo, pero dijo que iniciará las discusiones con los estados miembros inmediatamente.

La comisión dijo que el organismo será similar al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados de Estados Unidos, una ONG que ayuda a las familias cuando desaparece un niño.

Destacó que las medidas de cuarentena impuestas para frenar la propagación del coronavirus han exacerbado los problemas para los niños que pasan más tiempo en línea y, al estar aislados, son más vulnerables a los depredadores.

Reported Child Sexual abuse online has increased in the #EU to a shocking degree.

Today I proposed how to better protect children.

Online companies should detect, remove, report and refer abusive content. #securityunion