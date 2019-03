La Unión Europea multa a Google con 1.700 millones de dólares

Agencias

Londres.- La Unión Europea (UE) aplicó este miércoles una multa de mil 490 millones de euros (mil 700 millones de dólares) a Google, tras comprobar que la compañía tecnológica estadounidense violó las leyes europeas al bloquear la publicidad de sus competidores en las búsquedas en línea.

Las autoridades antimonopolio de la UE argumentaron que Google ha consolidado su dominio en los anuncios de búsqueda en línea y "se ha protegido de la presión de sus rivales al imponer restricciones contractuales anticompetitivas en páginas web de terceros".

The third @Google case: @Google is fined €1,49bn for illegal practices in search advertising brokering to cement its dominant market position. They shouldn’t do that - it denied consumers choice, innovative products and fair prices.