La responsable de salud de la Unión Europea pidió a los gobiernos del bloque intensificar sus esfuerzos para combatir la viruela del mono en la región, a la que calificó del “epicentro de casos detectados”.

En una carta a los 27 ministros de salud de la UE de la comisionada Stella Kyriakides pidió el miércoles una “acción reforzada, concertada y coordinada”.

La semana pasada, la Organización Mundial de la Salud declaró una emergencia mundial por la viruela símica. Es el nivel de alerta más alto de la OMS, aunque la designación no significa necesariamente que una enfermedad sea particularmente transmisible o letal.

Se hicieron declaraciones similares para el zika en 2016 en América Latina y el esfuerzo en curso para erradicar la poliomielitis, además de la pandemia de Covid-19 y el brote de ébola de 2014 en África occidental.

Kyriakides dijo que las prioridades del bloque en esta etapa deben incluir intensificar la identificación y notificación de casos y prevenir la propagación.

Μeeting @ECDC_EU, @EMA_News #HERA & @EU_Health this morning to step up EU action and support to Member States to address #monkeypox.

📍Vaccinations, therapeutics, surveillance, contact tracing and clear public communication will be our tools to address this concerning situation. pic.twitter.com/NTtY2yyIXU