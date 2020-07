Trabajan líderes de UE para elaborar presupuesto comunitario

Bruselas.- Los líderes de la Unión Europea buscaban acuerdos el sábado, en una cumbre convocada para elaborar un presupuesto comunitario sin precedentes y un fondo para recuperación tras la pandemia de COVID-19 de 1,85 billones de euros (2,1 billones de dólares).

La reunión se desarrollaba por segundo día en medio de grandes tensiones y los gobernantes lucían agotados luego de combatir la pandemia durante meses en sus países.

Tras las discusiones del viernes, que se prolongaron también durante la noche, los líderes de los 27 países del bloque solo aumentaron las discrepancias sobre cómo debería gastarse esa enorme suma y qué condiciones debería llevar asociadas.

Today and tomorrow the #EUCO will be discussing the EU budget, and the recovery fund for overcoming the impact of covid-19. These are two big and complicated issues with significant interests at stake for everyone. The negotiations will be tough. pic.twitter.com/CkjM0eBPxm