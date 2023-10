Unión Europea revoca apoyo monetario a los palestinos

El comisionado de la Unión Europea, Oliver Varhelyi dio a conocer que todo el apoyo monetario destinado a los palestinos será revocado debido a los recientes ataques por parte del grupo insurgente Hamas contra Israel.

The scale of terror and brutality against #Israel and its people is a turning point.



There can be no business as usual.



As the biggest donor of the Palestinians, the European Commission is putting its full development portfolio under review, worth a total of EUR 691m

