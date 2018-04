¡Impiden suicidio! Camiones se unen y evitan muerte de hombre

Agencias

ESTADOS UNIDOS.- Trece conductores de tráileres que circulaban en una autopista de Detroit, evitaron que un hombre acabara con su vida. Los choferes de las unidades pesadas se unieron y formaron una fila para frenar la muerte del sujeto.

De acuerdo con información del portal Milenio Noticias, la policía de Detroit, la ciudad más grande del estado de Michigan, en Estados Unidos, informó que gracias a que los choferes de transporte de carga se coordinaron, se pudo impedir que un hombre saltara de un puente.

"Esta foto muestra el trabajo que hacen soldados y oficiales de policía locales para servir a los ciudadanos. Pero también, en esa foto, hay un hombre luchando con la decisión de atentar contra su propia vida. Por favor, recuerden que se puede pedir ayuda en la Línea Nacional de Prevención del Suicidio en el 1-800-273-8255", publicó la policía estatal de Michigan en su cuenta oficial de Twitter.

This photo does show the work troopers and local officers do to serve the public. But also in that photo is a man struggling with the decision to take his own life. Please remember help is available through the National Suicide Prevention Lifeline at 1-800-273-8255. pic.twitter.com/RBAlCIXT1o — MSP Metro Detroit (@mspmetrodet) 24 de abril de 2018

Los hechos ocurrieron la madrugada de hoy, cuando un hombre intentaba saltar de un puente de la carretera Interestatal 696, y la policía pidió ayuda a los conductores de camiones de carga.

Esta maniobra, que duró unas tres horas, ayudó a ganar tiempo y poder dialogar con la persona que buscaba quitarse la vida y salvarle.