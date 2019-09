Sujeto derriba la entrada de un Centro Comercial en Illinois (Video)

Agencia

MÉXICO.- Una persona está detenida, dijo la policía de Schaumburg, luego de que un vehículo fue conducido a una de las entradas del centro comercial Woodfield.

No se reportaron heridos de inmediato, pero la policía estaba evacuando el centro comercial. "En este momento, no hay evidencia de una situación de tirador activo", dijo la policía en un comunicado. "La policía está en la escena y el centro comercial está en proceso de ser evacuado. Evite el área si es posible. La investigación está en curso".

Los funcionarios del FBI dijeron que estaban ayudando a las fuerzas del orden locales, pero que "no hay una amenaza conocida para la seguridad pública en este momento", indica el portal de noticias Chanel 4 Washington.

#FBI Chicago is aware of the incident at Schaumburg Mall and is assisting local law enforcement as requested. There is no threat to public safety.