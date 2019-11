Uruguay: candidato derrotado Martínez felicita a Lacalle Pou

LEONARDO HABERKORN/Associated Press

Montevideo, Uruguay.- El derrotado candidato oficialista, Daniel Martínez, visitó el viernes al virtual presidente electo de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en su sede partidaria para saludarlo por su victoria electoral en el balotaje del domingo.

Al retirarse, Martínez dijo que su relación con Lacalle Pou es "espectacular, como siempre" y que su partido, la coalición de izquierda Frente Amplio, realizará una oposición constructiva en beneficio de la democracia.

Lacalle Pou se retiró sonriente, pero sin hacer declaraciones y dijo que hablará en la noche del viernes, durante el festejo oficial de su triunfo.

En la vereda de su sede partidaria, decenas de militantes lo esperaban para ovacionarlo y tomarse fotografías.

La Corte Electoral aún no culmina el escrutinio definitivo, y por lo tanto Lacalle Pou no ha sido declarado oficialmente presidente electo. Por el momento se han escrutado el 95,5% de los votos y la ventaja de Lacalle Pou es de 55.500 votos.

Martínez concurrió a la reunión acompañado de la que fue su compañera de fórmula, Graciela Villar.

"Fue una reunión muy buena, me voy muy satisfecha. Quedamos en muy buena relación", dijo Villar a The Associated Press.

Conteo del domingo en Uruguay dan ventaja de Luis Lacalle Pou sobre Daniel Martinez

Martínez fue criticado por integrantes de la oposición por no haber aceptado la derrota en la noche del domingo, cuando las cifras ya marcaban una ventaja clara para Lacalle. El jueves admitió la derrota en Twitter.

El escrutinio primario, finalizado la noche del domingo, había arrojado 28.666 votos de ventaja de Lacalle Pou sobre Martínez, equivalentes al 1,2% del padrón electoral.

Con la visita de Martínez es prácticamente un hecho que el Frente Amplio dejará el poder después de 15 años de gobierno.

El viernes a la noche está previsto un festejo multitudinario de los partidarios de Lacalle Pou, candidato del Partido Nacional, a orillas del Río de la Plata.

El Partido Nacional, fundado en 1836 y presente prácticamente a lo largo de toda la historia del país, se ha curtido en decenas de derrotas electorales.

El de Lacalle Pou será el sexto gobierno del partido y apenas el segundo desde que Uruguay recuperó la democracia luego de la dictadura militar que gobernó entre 1973 y 1985.

Lacalle Pou es un abogado aficionado al surf de 46 años, exsenador e hijo del expresidente Luis Lacalle Herrera (1990-1995). Llegó al balotaje como candidato del Partido Nacional, pero tras la primera vuelta selló un acuerdo con otras cuatro fuerzas que van desde la derecha a la centroizquierda.

Martínez es un ingeniero aficionado al ciclismo de 62 años y exalcalde de Montevideo.

En la primera vuelta de las elecciones, celebrada el 27 de octubre, Martínez fue el candidato más votado con 39% de los sufragios mientras que Lacalle Pou obtuvo 28,6%.

Sin embargo, tras la votación Lacalle Pou logró el respaldo del Partido Colorado (con 12% de los votos), de Cabildo Abierto (con 11%) y de los pequeños Partido de la Gente y Partido Independiente (1% cada uno).

Durante los tres gobiernos consecutivos del Frente Amplio la economía creció, el poder adquisitivo de los salarios experimentó una fuerte suba y se sancionaron leyes que garantizaron derechos como el casamiento gay, el aborto y la venta de marihuana en farmacias.

Sin embargo, el tercer gobierno de la coalición de izquierda, encabezado por el presidente saliente Tabaré Vázquez, ha tenido problemas importantes y finaliza con un índice de aprobación muy inferior a los anteriores.

Una reforma educativa fracasó, el vicepresidente Raúl Sendic debió renunciar en 2017 jaqueado por casos de corrupción, la inseguridad creció hasta alcanzar un récord de 414 homicidios en 2018, la economía se estancó, se perdieron 50.000 puestos de trabajo, el desempleó subió al 9% y el déficit fiscal trepó al 4,9%.