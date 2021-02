Utilizan rayos X para dar con 9 migrantes ilegales dentro un camión en EU

ESTADOS UNIDOS.- A través de un escaneo de rayos X, autoridades estadounidenses encontraron a migrantes indocumentados dentro de un camión de refrigeración cerca de Sarita, Texas.

El jefe de la Patrulla Fronteriza para el sector de Valle del Río Grande, Brian Hastings, informó que los agentes fronterizos habían hallado a al menos 9 migrantes.

Human smugglers endanger 9 illegal aliens.



Kingsville Border Patrol agents discovered the individuals inside a 50° refrigerated trailer at the Javier Vega Jr. Checkpoint. An X-Ray scan at secondary inspection revealed shocking images. #USBP pic.twitter.com/6XFiRawo2w