¡Hola Papá Noel! Niño le pide a Santa Claus una cara nueva

Agencia

Ciudad de México.- "Que no le tengan miedo, una cara nueva", ese es el anhelo más grande del corazón de un niño de 5 años de edad que sobrevivió a un incendio y así se lo hizo saber a Papá Noel.

El pequeño escribió una desgarradora carta a Santa Claus en la que le pide que la gente no tenga temor de él dado a las consecuencias graves que dejó en su apariencia en incendio al que sobrevivió.

El niño sobrevivió a un incendio en casa, el cual deformó su rostro, por lo que su fe en Santa Claus le hizo pedirle “una cara nueva”.

También te puede interesar: Tras discusión, indigente prende fuego a su rival

Él no sale de casa sin cubrirse el rostro, el cual se encuentra fuertemente desfigurado a raíz del incendio en su casa localizada en una aldea de Uzbekistán.

Bakhtiyer aún no escribe por lo que dicto sus deseos a su padre para elaborarle la carta a Papá Noel.

Esta es la carta

¡Hola, Papá Noel! Me quemé cuando era un bebé. Perdí la cara en el fuego y desde entonces tengo que esconderme de las personas porque me tienen miedo, comenzó el niño. "Me tengo miedo cuando me miro en el espejo. No tengo nariz, orejas o cabello.”

"Papá Noel, dame una cara nueva, por favor, nunca lloraré en mi vida desde ese momento. Sólo quiero ser como otros niños".

"A menudo me duele, pero no lloro. Mi madre sí.”, "Papá Noel, dame una cara nueva, por favor, nunca lloraré en mi vida desde ese momento. Sólo quiero ser como otros niños".

Bakhtiyer ha estado durante un año en tratamiento reconstructivo, gracias al cual tiene labios nuevos, dientes y párpados.

Los médicos buscan estirar la piel de su cuello para tomar de ahí para reemplazar la piel totalmente quemada de su rostro.

El niño se quemó cuando era apenas un bebé, su cama se incendió mientras dormía. Duró mucho tiempo sin siquiera poder abrir la boca y era alimentado por un tubo, informó The Sun.

Bakhtiyer y su familia son de escasos recursos, gracias a la organización “Ya ryadon” (yo estoy a tu lado), ha logrado estar en tratamiento y será sometido a una cirugía a finales de este año. La organización tiene una campaña de caridad en la red social de Facebook llamada “Letters to Santa”.