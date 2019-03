Venezuela declara persona non grata al embajador de Alemania

Agencias

Venezuela.- Este miércoles, el Gobierno venezolano declaro persona non grata al embajador de Alemania, Daniel Kriener, "ante sus recurrentes actos de injerencia en los asuntos internos del país".

A través de un tuit, el canciller venezolano, Jorge Arreaza, compartió el comunicado, el cual señala que Daniel Kriener tiene 48 horas para abandonar el país.

En el texto se explica que el gobierno de Venezuela considera "inaceptable" que un funcionario diplomático "ejerza un rol público más propio de un dirigente político en clara alineación con la agenda de conspiración de sectores extremistas".

Por su parte, el canciller de Alemania, Heiko Maas, catalogó la decisión como "incomprensible", agregó que "agrava la situación y no contribuye a la distensión" e informó que llamará a su embajador a consultas.

Ministro de Exteriores @HeikoMaas sobre la decisión en 🇻🇪,de declarar al Embajador Kriener persona non grata: Es una decisión incomprensible que agrava la situación y no contribuye a la distensión. He decidido llamar a nuestro embajador a consultas. https://t.co/ZVH3RA4jbC