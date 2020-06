Exhibe Venezuela primeras imágenes de ejecutivos de EU detenidos

Caracas.- El gobierno venezolano difundió las primeras imágenes de los seis ejecutivos estadounidenses de la empresa petrolera Citgo que desde febrero están detenidos en una de las sedes de la policía política luego de que les suspendieran el arresto domiciliario.

Tomeu Vadell, vicepresidente de Refinación; Gustavo Cárdenas, director estratégico de Relaciones con Accionistas y Asuntos Públicos y Gubernamentales; Jorge Toledo, vicepresidente de Suministro y Mercadeo; Alirio Zambrano, vicepresidente y director general de la refinería de Corpus Christi; José Luis Zambrano, vicepresidente de Servicios Compartidos, y José Ángel Pereira, presidente de Citgo, aparecieron vestidos con camisetas y pantalones color naranja y con el rostro cubierto con tapabocas, la mayoría de ellos, en un video que difundió la noche del miércoles el canciller Jorge Arreaza en su cuenta de Twitter.

While in the US hundreds of detainees have lost their lives to #Covid_19, in Venezuela we've taken precautions to avoid it. The US intends to continue justifying its aggressions with lies about the 6 former Citgo Venezuelans today under trial by the Venezuelan justice. pic.twitter.com/f84feBQ9ue