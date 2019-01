Nicolás Maduro asume su segundo mandato de 6 años

Agencia

Venezuela.- Esta mañana el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió un segundo mandato de seis años, considerado ilegítimo por gran parte de la comunidad internacional, con un país en ruina y cada vez más aislado. El acto se llevó a cabo en el Tribunal Supremo de Justicia.

Como casi todo en la política del país sudamericano, el juramento de Maduro se produce en medio de una fuerte polémica.

Sus rivales y gran parte de la comunidad internacional lo acusan de haberse convertido en un gobernante de facto. Estados Unidos lo tacha de "dictador" y el pasado viernes los países americanos en el Grupo de Lima aseguraron que no reconocerían su nuevo periodo presidencial.

Ratificamos nuestra determinación de seguir impulsando con firmeza, el camino democrático en Venezuela, para defender la independencia y soberanía de nuestra Patria. Nada ni nadie nos arrebatará el sueño Bolivariano. pic.twitter.com/yXKyO1n34b — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 10 de enero de 2019

Maduro, por su parte, reprocha a la oposición venezolana que se "ha vendido" a intereses extranjeros y culpa a Washington y a sus aliados de injerencia en los asuntos de Venezuela.

"Al presidente de Venezuela lo elige el pueblo de Venezuela", dijo en una entrevista reciente.

Países latinoamericanos que reconocerán a Maduro como presidente

Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, ya anunciaron que desconocerán el Gobierno de Maduro y que, además, prohibirán el ingreso a sus países de funcionarios chavistas.

El porqué de esta decisión quedó clara en el último documento del grupo firmado en Lima el 8 de enero pasado: el período por el que pretende ser investido Maduro es "ilegítimo". Es más, en el texto instan al régimen a transferir el poder a la Asamblea Nacional hasta que haya nuevas -y libres- elecciones.

En la acera del frente quedan otros cinco países de la región: Nicaragua, Bolivia, Cuba, México, El Salvador y Uruguay. Solo ellos enviarán representantes a la investidura y, por lo tanto, la validarán.

Este sector marginal también se divide en dos, entre quienes respaldan totalmente a Maduro -Nicaragua, Cuba y Bolivia- y quienes enviarán representantes de manera más incómoda -México y Uruguay-, donde sectores internos ya manifestaron su repudio absoluto ante la postura de los presidentes Andrés López Obrador y Tabaré Vázquez.

Cuáles son las irregularidades que se denuncian

Estados Unidos y varios de sus aliados aseguran que Maduro es un "dictador", una acusación repetida a menudo por sus rivales en Venezuela.

Son muchas las irregularidades que denuncian, todas negadas por el gobierno.

De acuerdo con Estados Unidos, la Unión Europea, el Grupo de Lima y varias organizaciones civiles, las elecciones en las que en mayo de 2018 Maduro se proclamó vencedor no cumplieron con los estándares internacionales.

José Ignacio Hernández, experto en Derecho Constitucional venezolano, asegura que las elecciones "tienen un problema de origen, ya que las convocó la Asamblea Nacional Constituyente, que es un organismo ilegítimo, cuando según la Constitución debería haberlas convocado el Consejo Nacional Electoral".

Añade que, al contrario de lo que sucedió en 2013, "a muchos candidatos y partidos se les impidió participar".

La Asamblea Nacional Constituyente fue impulsada por Maduro en mayo de 2017 después de que en 2015 la oposición lograra la mayoría en la Asamblea Nacional, órgano legislativo que desde que existe la Constituyente se ha visto despojada de sus funciones.

Según Hernández, la invalidez de aquella elección implica que "Maduro no es el presidente electo y no se puede juramentar quien no ha sido electo".

Hernández señala que "en derecho público se distingue entre legitimidad de origen y legitimidad de ejercicio. Para el periodo 2013-2019 Maduro tenía su legitimidad de origen porque las elecciones de 2013 fueron reconocidas en todo el mundo, pero sus violaciones de los derechos humanos le hicieron perder la legitimidad de ejercicio".

Al no admitirse la limpieza de las elecciones de 2018, "habrá perdido también la legitimidad de origen, que era lo único que le quedaba a Maduro", añade Hernández.

Maduro recalca que en las elecciones de mayo de 2018 logró más de seis millones de votos y en una reciente entrevista afirmó que "en Venezuela gobierna y manda soberanamente el pueblo, y el pueblo ya decidió".

Además de la convocatoria por parte de la Constituyente, se cita entre las irregularidades del segundo mandato de Maduro el poco margen temporal que se dio en la convocatoria electoral.

Hernández asegura que, de acuerdo con la Carta Magna venezolana, "las elecciones no pueden convocarse con menos de seis meses de antelación y en las de 2018 solo se dio un mes y medio".

Otro motivo de controversia es el hecho de que Maduro vaya a jurar como presidente ante el Tribunal Supremo y no ante la Asamblea Nacional.