Venezuela supera las 46 horas sin luz

Caracas.-La falla eléctrica en Venezuela lleva más de 46 horas, dejando a varios estados sin luz y aunque en algunas zonas de la capital el servicio se restableció de manera parcial, aún afecta a los hospitales, informaron medios locales.

Venezuela sufre el peor apagón de su historia en medio de una disputa política que ha involucrado gobiernos de otros países.

Este sábado Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente de Venezuela, dijo "hoy, afortunadamente, ya vamos por el 70% de Venezuela recuperando el servicio eléctrico". Sin embargo, algunos reportes señalan que varios estados, en los que ya se había restablecido el servicio, volvieron a sufrir un corte cerca de las 12:00 hora local (16:00 GMT), informó Infobae.

De acuerdo con el periódico El Nacional, la falla eléctrica, que comenzó la tarde del jueves, aún persiste este sábado en los estados de Anzoátegui, Barinas, Sucre, Carabobo, Distrito Capital, Mérida, Miranda, Monagas, Nueva Esparta, Portuguesa, Táchira, Vargas y Zulia.

La falta de electricidad también afectó los cajeros bancarios, sin que nadie pueda retirar dinero ni usar tarjetas.

Ante el apagón, que es ya considerado como el más grave en la historia de Venezuela, el gobierno ordenó el viernes la suspensión de clases y la jornada laboral.

[#HaceMinutos] Tras 24 horas de un apagón que ha sacudido a Venezuela, el ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López anunció desde el Palacio de Miraflores que se ha ordenado el incremento del sistema de patrullaje en todo el territorio nacional https://t.co/JxMc5Xfq1w pic.twitter.com/l5ld6JyLyb — NTN24 Venezuela (@NTN24ve) 8 de marzo de 2019

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que el personal del Sistema Eléctrico Nacional realiza un intenso trabajo para recuperar el servicio, pero acusó al gobierno de Estados Unidos de estar detrás de este “sabotaje”.

“La guerra eléctrica anunciada y dirigida por el imperialismo estadounidense en contra de nuestro pueblo será derrotada”, acusó el mandatario en su cuenta de la red Twitter.

En tanto, el presidente cubano Miguel Díaz- Canel calificó este sábado en un tuit el apagón como una acción “injerencista” y un “hecho terrorista” para "doblegar la resistencia del pueblo venezolano y alentar la intervención militar. Cuánta perversidad imperial en esa criminal, violatoria e injerencista manera de actuar”.

El ministro de Comunicación de Venezuela , Jorge Rodríguez, anunció que su gobierno denunciará a Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas por el apagón.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, respondió que en Venezuela "no hay comida. No hay medicinas. Ahora, no hay energía. A continuación, no habrá Maduro", y sostuvo que "no se debe a Estados Unidos. No es por Colombia. No es Ecuador o Brasil, Europa o cualquier otro lugar". (Ntx)