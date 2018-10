“No puedo dejar de sonreír”, comprador de marihuana en Canadá

Agencia

TORONTO, Canadá.- Canadá es desde este miércoles el segundo país del mundo, después de Uruguay, y el primero industrializado (miembro del G-7 y también del G-20) donde es legal el consumo recreativo de marihuana.

Ian Power ha sido el primer canadiense en comprar legalmente marihuana recreativa en su país. Lo ha hecho en la provincia de Terranova y Labrador; la primera en la que, por el huso horario en el que se encuentra, ha entrado en vigor la norma que lo permite desde este miércoles 17 octubre. En las calles, largas filas de clientes esperaban la apertura de las tiendas donde desde este miércoles se puede comprar legalmente la marihuana, reporta el periódico El País.

“Estoy encantado. Me siento tan contento que no puedo dejar de sonreír”, ha declarado Power a CBC News. Power ha recibido la hierba de manos de Bruce Linton, consejero delegado de Canopy Growth, el mayor productor autorizado por el Gobierno canadiense. “¿Cuándo fue la última vez que alguien recibió una factura al comprar marihuana?”, bromeó Linton frente a las cámaras.

Profits out of the hands of criminals. Protection for our kids. Today #cannabis is legalized and regulated across Canada. pic.twitter.com/0ZxtohOHG0