¿Vetado por ocho años en Brasil? Inicia juicio contra ‘futuro político’ de Jair Bolsonaro

Un juicio iniciado el jueves en el Tribunal Superior Electoral de Brasil podría boicotear el futuro político del expresidente Jair Bolsonaro al inhabilitarlo para ejercer la función pública durante ocho años.

La demanda presentada por el Partido Democrático Laborista acusa al dirigente ultraderechista de abuso de poder por utilizar los canales de comunicación del gobierno para promover su campaña y difundir dudas infundadas sobre el sistema de votación electrónica.

Hoje é um dia crucial para a recuperação do nosso país, com avanços rumo à ordem e ao respeito pelas instituições democráticas. A Justiça deve prevalecer! O ex-presidente e abusadores do poder precisam ser responsabilizados pelas atrocidades cometidas. #PDT