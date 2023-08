Viajeros LGBT en alerta: Canadá advierte riesgos en viajes a E.U.

El Gobierno de Canadá ha emitido este martes un aviso de viaje a las personas del colectivo LGBT que visitan Estados Unidos por la discriminación y posible acoso al que se pueden enfrentar debido a las leyes estatales en esta materia aprobadas recientemente en varios estados del país vecino.

Tal y como se puede consultar en la página web del Ministerio de Exteriores, las autoridades canadienses han indicado que los ciudadanos que estén considerando viajar a Estados Unidos, deben ‘verificar las leyes estatales y locales pertinentes’ antes de visitarlo, advirtiendo de que algunos estados han promulgado leyes y políticas que puedan afectarles.

El aviso, además, redirige a los visitantes a una página que proporciona información amplia sobre cómo los miembros de la comunidad podrían ser atacados mientras viajan a países extranjeros, sin que mencione ninguna ley o política estatal específica.

Un portavoz consultado por la cadena de televisión canadiense CBS ha apuntado a las leyes dirigidas contra la comunidad transgénero:

La viceprimera ministra canadiense, Chrystia Freeland, ha mostrado su apoyo a la decisión de actualizar las recomendaciones de viaje en este sentido, y ha aseverado que el objetivo es mantener a los canadienses lo más seguros posible en el extranjero.

Chrystia Freeland is asked why her government issued a travel advisory for LGBTQ+ people to the U.S.



Freeland speaks of protecting the "interests and the safety of every single Canadian, and every single group of Canadians." pic.twitter.com/r2WWxlKnrV