¡Lánzate! en un viaje mochilero a la Patagonia

ARGENTINA.- En esta ocasión te vamos a deleitar la pupila con hermosas fotografías de paisajes de la Patagonia, destino ideal para aquellos que quieren vivir experiencias diferentes y si planeas visitarlo, probablemente será el viaje mochilero de tu vida.

Una viajera con más de 40 países recorridos en su blog "Una idea, un viaje", comparte su vivencia en aquella región que comprende el sur de Chile y Argentina en el que además lo puedes recorrer haciendo senderismo.

La viajera nos explica que se debe tomar en cuenta que los trayectos en autobús son larguísimos -y no especialmente baratos- y los tiempos de espera en estaciones pueden serlo también (ya que son frecuentes los retrasos).

Una muy buena opción para ahorrar dinero es hacer autostop. Es muy común entre gente joven y mochileros y a veces puede haber disputas por los mejores puestos en gasolineras y glorietas.

Es fácil que de repente te veas envuelto en un trekking y te sorprendan la lluvia y tempestades, nieve o un sol de muerte, así que intenta viajar con saco, tienda y equipamiento de acampada y senderismo apropiado. Cerca de los parques vas a poder alquilarlo, pero evidentemente pagarás bastante más dinero.

Ahorra como puedas: La Patagonia es cara y eso es así. Pero como todo, los hostales tienen cocina que se puede aprovechar para cocinar allí y ahorrar un poco de dinero.

Tip: Supermercados La Anónima son los más baratos de la parte argentina y comprar en Argentina es más barato que en Chile, tenlo en mente.

Visitar el Perito Moreno: Uno de los glaciares más espectaculares del mundo y que es visita obligada si paras en Calafate. La forma más barata de hacer la excursión es comprar un billete de autobús urbano que te lleve al Parque de los Glaciares y allí comprar la entrada. Tendrás acceso a la zona de pasarelas desde donde hay unas vistas espectaculares del glaciar. La ruta en el barco es cara y desde mi punto de vista no merece demasiado la pena.

Visitar los pingüinitos: Si tú también amas a estos animalitos, una oportunidad única de ver pingüinos magallánicos es en Punta Arenas. Pregunta en las distintas agencias y escoge la que mejor precio te ofrezca para ir a Isla Magdalena, donde habitan (en el verano de allí) más de 90.000 pingüinos. Es una excursión de medio día que merece mucho la pena.

En este lugar vives el verano e invierno a todo su esplendor. (Foto: Una idea, un viaje)

Hacer el trekking de Torres del Paine: Tienes opciones que van desde uno a 15 días. Si vas por tu cuenta desde Puerto Natales y te compras la entrada será la forma de que te salga lo más barato posible. Hay campamentos agrestes donde puedes poner tu tienda gratis y tendrás que llevar comida y equipamiento para los días del trekking. Si quieres lujos como comer en un restaurante o dormir en bungalow tendrás que pagarlo y bien. En la web del parque tienes toda la información.

Llegar a Tierra de Fuego: Tal vez para algunos no signifique mucho, pero a mí me parece mágico entrar a una provincia con tanta historia como esta y llegar a Ushuaia, la ciudad más austral del mundo. Si tuvieses muchísima suerte (y paciencia) tal vez allí podrías conseguir un billete last-minute y tirado de precio en un carguero ruso dirección a la Antártida. Ese sería otro sueño por cumplir. Pero si no hay tanta suerte, siempre podrás buscar que te estampen un sello nuevo en el pasaporte, probar los deliciosos chocolates y recorrer el Parque Nacional de Tierra de Fuego y las increíbles lagunas.

Como ves, Patagonia es uno de esos lugares que puedes odiar o amar con locura. ¡Esperemos que amarla! Hay muchos lugares increíbles más como El Chaltén, El Bolsón o Bariloche, pero como no se puede todo, ¡así tienes excusa para regresar!