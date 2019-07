Avionazo en Pakistán deja 15 muertos

Agencia

RAWALPINDI, Pakistán.- Funcionarios del ejército de Pakistán confirmaron el accidente aéreo en Rawalpindi, Pakistán, la madrugada del martes 30 de julio e informaron que se trata de un pequeño avión militar pakistaní que se estrelló contra una zona residencial, cerca de la guarnición.

The plane was flying very low and ultimately crashed. I request you to please pray for these people & keep them in your prayers. (AMEEN) #planecrash #Rawalpindi #BahriaTown #Pakistan

Video from @razi_haider pic.twitter.com/MLKmh5JI1L