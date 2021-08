Video: Ataque con cuchillo en un tren de Tokio deja 4 heridos

TOKIO.- No todo es fiesta, medallas y records, pues en Japón la inseguridad aún prevalece. Cuatro personas han resultado heridas en un ataque con cuchillo perpetrado por un hombre en un tren de Tokio, Japón, informa Kyodo News.

Una de las personas atacadas ha sufrido heridas graves, según fuentes de la investigación.

Breaking: At least 4 injured after a stabbing on a train in Tokyo, Japan. The suspect is on the loose. pic.twitter.com/0KlyAeGYFM