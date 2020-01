Es real, video que muestra impacto de un misil en avión ucraniano: NYT

Notimex

NUEVA YORK, Estados Unidos.- Un video publicado por el periódico estadounidense The New York Times muestra un supuesto misil iraní golpeando a un avión sobre la comunidad de Parand, a 28 kilómetros del aeropuerto de Teherán, cercano a la región donde el avión ucraniano se desplomó a tierra la madrugada de este miércoles.

En el video nocturno se puede escuchar el avión sobrevolando el área, poco después se ve una pequeña explosión golpear un punto en el aire y unos segundos después se percibe una explosión y sirenas al fondo. El video fue filmado el mismo miércoles que ocurrió la caída del avión.

En las imágenes no se pude ver que el avión se incendie y se corta poco después de escuchar la explosión.

El periódico norteamericano indica que en otro video, en su posesión, se puede observar cómo el avión intenta volver al aeropuerto, ardiendo, y explota antes de caer a gran velocidad.

To analyze the video, we confirmed it was filmed near the plane's flight path from Tehran. It shows an explosion when a missile hit the plane, but the plane did not explode: It continued flying for several minutes and turned back toward the airport. https://t.co/mcwFWcpQbu