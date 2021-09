VIDEO: Captan a sujeto pateando a una mujer por las escaleras mecánicas en NY

ESTADOS UNIDOS.- El Departamento de Policía de Nueva York (EE.UU.) está en busca de un hombre que fue captado cuando golpeaba a una mujer en el pecho, haciéndola caer por la escalera mecánica en una estación del metro en el distrito de Brooklyn. Aunque el incidente se produjo el jueves pasado, todavía no se ha logrado seguir el rastro del agresor.

🚨WANTED for ASSAULT: Do you know this guy? On 9/9/21 at approx 7:15 PM, at the Atlantic Ave-Barclays Center Station in Brooklyn, the suspect kicked a 32-year-old woman in the chest, causing her to fall down the escalator. Any info? DM @NYPDTips, or anonymously call 800-577-TIPS. pic.twitter.com/j6yFToIlvU