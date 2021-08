Video: Captan tiroteo contra multitud en Nueva York; hay 10 heridos

ESTADOS UNIDOS.- El sábado por la noche, al menos 10 personas resultaron heridas en un tiroteo, que se produjo en Nueva York. Tres de las víctimas (quienes presuntamente forman parte de la banda callejera Trinitarios) eran los objetivos del ataque, mientras que las otras siete personas eran transeúntes que estaban en la zona, comunicó el Departamento de Policía.

Watch as @NYPDQueensNorth , @NYPDDetectives and @NYPDChiefPatrol give an update on last night's shooting in Queens. pic.twitter.com/QeIt8bPTsz

En un video, grabado por las cámaras de seguridad y difundido este domingo por las autoridades locales, se puede ver cómo dos hombres enmascarados y encapuchados se acercan a un grupo en el barrio de Queens y abren fuego. Luego otros dos desconocidos aparecen en motocicleta, esperando para recogen a los tiradores y huyen.

🚨WANTED for ASSAULT: On 7/31/21 at approx. 10:41 PM, in front of 97-07 37 Ave in Queens, two males displayed firearms and shot into a crowd striking 10 people, then 2 additional suspects picked them up on scooters and fled. Any info? DM @NYPDTips, or call them at 800-577-TIPS. pic.twitter.com/kepo3L6i0b