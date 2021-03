Video: Choque de trenes en Egipto deja al menos 32 pasajeros muertos

Dos trenes colisionaron el viernes en el sur de Egipto, lo que causó la muerte de 32 pasajeros y 66 personas heridas al volcar tres vagones, informaron las autoridades de salud.

Decenas de ambulancias se apresuraron al lugar en la provincia Sohag, en el sur del país, según un comunicado del Ministerio de Salud.

La prensa local difundió videos del lugar del incidente en el que se veían vagones volcados con pasajeros atrapados al interior y rodeados de escombros.

Algunas víctimas parecían estar inconscientes, mientras que otras sangraban. Los transeúntes cargaron cadáveres y los colocaron en el piso cerca del accidente.

