Trump deja a Melania bajo la lluvia (video)

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha protagonizado una incómoda escena al no compartir su paraguas con su esposa Melania cuando la pareja se preparaba para viajar a Florida.

El incidente tuvo lugar cuando el presidente y la primera dama salían de la Casa Blanca y se dirigían al helicóptero presidencial Marine One. En determinado momento, Trump, que sujetaba un paraguas, decide acercarse a los periodistas dejando a su esposa bajo la lluvia.

Los usuarios de Twitter no pasaron por alto la escena. "Trump se cubre él solo con el paraguas… Su pelo es lo más importante este día y todos los días", ha escrito un usuario. "Es incapaz de las cortesías más elementales", critica otro su comportamiento.

"Me imagino que si su pelo se moja sería como el algodón de azúcar desintegrándose", ha bromeado un internauta. "Vaya hombre… Simplemente muestra claramente cuánto le importa su mujer", escribe otro.

Mientras tanto, algunos internautas han aprovechado la ocasión para establecer paralelismos con su predecesor, Barack Obama.

