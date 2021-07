Video: Estallan las protestas por confinamiento obligatorio en Australia

AUSTRALIA.- La realidad de la pandemia de COVID-19 superó a miles de manifestantes, que han salido a las calles este sábado en las mayores ciudades de Australia para protestar contra las restricciones impuestas por las autoridades para hacer frente al repunte de casos del coronavirus en el país, informa el canal Sky News Australia.

Las protestas no autorizadas desembocaron en duros enfrentamientos con la Policía, que se tradujeron en al menos 57 detenciones. En numerosos videos que circulan por las redes sociales se puede ver a los manifestantes lanzando botellas u otros objetos a los agentes de la policía.

Por su parte, las autoridades han denunciado el egoísmo de los manifestantes, cuyas acciones (lamentan) contribuirán a la propagación del virus y prolongarán las medidas restrictivas.

El ministro de Policía de Nueva Gales del Sur, David Elliott, aseguró que "este comportamiento egoísta e inadecuado es lo que hará que la ciudad siga confinada".

Esta opinión también predomina en las redes, donde cientos de internautas acusan a los manifestantes de contribuir a la propagación del covid-19.

The Sydney anti-lockdown protest is a superspreader event in the making. If the sheer number of people wasn't enough, everyone is also screaming at the top of their lungs (without masks) and potentially spreading droplets all over the damn place pic.twitter.com/WI2R5Ql4kE