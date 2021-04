Estampida en Israel deja 40 muertos (Video)

Más de 100 personas resultaron heridas, decenas de ellas de gravedad, en una estampida durante una congregación religiosa en el norte de Israel a la que asistieron decenas de miles de personas, informó el viernes el principal servicio de rescate de Israel. Los medios de comunicación israelíes reportaron que por lo menos 40 personas murieron.

El Maguén David Adom, el servicio nacional de emergencia de Israel, tuiteó que estaba atendiendo a 103 personas, 38 de ellas en condición crítica. Los medios de comunicación israelíes habían reportado anteriormente que unas gradas se habían derrumbado, pero el servicio de rescate dijo que las heridas fueron causadas únicamente durante una estampida.

La prensa israelí reportó con base en fuentes médicas anónimas que hasta 40 personas perdieron la vida, pero el servicio de rescate no había respondido hasta el momento una solicitud de confirmación. Fotografías del lugar mostraban hileras de cuerpos envueltos.

El ejército israelí dijo que había enviado a médicos y equipos de búsqueda y rescate, además de helicópteros para ayudar en un “incidente con gran número de víctimas” en la zona. No proporcionó detalles sobre la naturaleza del evento.

El incidente ocurrió a altas horas de la noche y había reportes contradictorios sobre si una grada se había derrumbado.

Decenas de miles de personas se habían reunido al pie del Monte Merón para celebrar el Lag Ba'omer, una festividad judía que honra al rabino Shimon Bar Yochai, un sabio y místico del siglo II que está enterrado allí.

Es la primera gran reunión religiosa que se lleva a cabo de manera legal desde que Israel retiró casi todas las restricciones relacionadas con la pandemia de coronavirus. El país ha registrado una disminución en los casos de COVID-19 desde que lanzó una de las campañas de vacunación más exitosas del mundo a finales del año pasado.

