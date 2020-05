Video: Fuerte tornado y granizo del tamaño de pelotas de softbolf, azota el norte de Texas

Dallas.- Fuertes tormentas con granizo y vientos perjudiciales, incluyendo tornados, causaron serios daños en algunas zonas del norte de Texas, informaron las autoridades el sábado.

El pueblo de Bowie, a unos 105 kilómetros al noroeste de Fort Worth, fue azotado por un tornado aproximadamente a las 9:00 de la noche del viernes, confirmó el Servicio Meteorológico Nacional el sábado. Un equipo de sondeo de esa agencia concluyó en base a los patrones de daños que el tornado era de rango EF1 con vientos estimados por arriba de los 153 kilómetros por hora.

Funcionarios municipales no respondieron de momento a las preguntas de The Associated Press, pero la alcaldesa Gaylynn Burris dijo al periódico Bowie News que la tormenta ocasionó daños en al menos 50 negocios y al menos igual número de viviendas en el pueblo de 5.000 habitantes.

Getting a first look at storm damage from parts of northern Texas from severe storms that moved through overnight. A tornado was reported southwest of Bowie, TX, just one of several other reports across the area. #txwx pic.twitter.com/Fblp3kCmHj