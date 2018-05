Amenaza a empleadas de restaurante por hablar español en NY

Agencias

CIUDAD DE MÉXICO.- Ha circulado un video en el que captan a un hombre amenazando a dos empleadas de un restaurante de comida rápida en Nueva York, el sujeto les advierte que llamará a los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas(ICE), ¿por qué? Únicamente por escucharlas hablar en español con un cliente.

"Cada persona que escucho (habla español). Él lo habla, ella lo está hablando. Esto es Estados Unidos", clamó el hombre de unos 40 años de edad, vestido con camisa de vestir, luego de haber recibido su ensalada en un establecimiento de la zona media de Manhattan.

De acuerdo con el portal Notimex, cuando fue confrontado por un gerente, el hombre redobló sus críticas: "Sus clientes y sus empleados hablan en español al personal cuando deberían hablar en inglés. Supongo que no tienen documentos, así que mi próxima llamada es a ICE para que los expulsen de mi país".

Ante la mirada sorprendida de algunos clientes, el hombre añadió que esos hispanoparlantes viven de "su dinero" y de los servicios de bienestar social.

Hacia el final del video, filmado el miércoles, se escucha que una mujer lo confronta y lo insulta. Lo llama además "ignorante" y le desea que lo atropelle un auto.

El activista y periodista Shaun King identificó este miércoles al hombre como Aaron Schlossberg, un abogado que dirige un despacho dedicado a temas de negocios y comerciales. King también reveló que Schlossberg contribuyó a la campaña presidencial de Donald Trump, según registros públicos.

Asimismo, el abogado ha sido visto en grupos de simpatizantes de Trump que acuden a manifestaciones de musulmanes a fin de provocarlos, tal como consta en fotografías mostradas por King.

"Los fanáticos y supremacistas blancos como este hombre se sienten empoderados por Donald Trump. Se sienten cómodos. Nunca debemos permitir que se sientan cómodos en su odio público. Eso debe tener consecuencias", escribió King.

Por su parte, en un mensaje en su cuenta de Twitter, el cónsul general de México en Nueva York, Diego Gómez Pickering, condenó "la diatriba racista y xenófoba" que no debía tener cabida en una de las ciudades más diversas en el mundo.

"¡Ésto no debería suceder! Abramos los ojos y luchemos juntos contra el fanatismo. No debe haber lugar para el odio", afirmó Gómez Pickering.

De acuerdo con la policía de Nueva York, los crímenes de odio se han vuelto cada vez más comunes en la ciudad, con 671 de este tipo de delitos reportados en 2016 y 2017. Expertos señalan que tal aumento coincide con la elección del presidente Donald Trump en noviembre de 2016.

Who this this bigot in Midtown Manhattan? What's his name?



Please share this.



Here he is harassing & insulting two women for speaking Spanish...TO EACH OTHER in the middle of Manhattan.



Trump has empowered ugly white people like this to say whatever they feel like saying. pic.twitter.com/WbHlet6H7c