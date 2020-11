Video: huracán Iota azota con fuerza la costa de Nicaragua

Los vientos categoría 5 del huracán Iota dejan sentir su fuerza sobre Nicaragua, donde el fenómeno ya yocó tierra alrededor de las 19 horas de hoy.

De acuerdo con el reporte del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Iota se localiza cerca de la latitud 13.6 Norte, longitud 83.0 Oeste, moviéndose hacia el oeste a cerca de 15 kilómetros por hora.

Se pronostica que el fenómeno se mueva hacia el Oeste-Oeste suroeste, adentrándose sobre América Central el miércoles.

Los vientos máximos sostenidos del huracán Iota están cerca de los 260 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes.

En redes sociales, ciudadanos nicaragüenses comparten videos y fotografías en los que se ve la fuerza de los vientos del huracán Iota.

El huracán Iota tocó tierra en Puerto Cabezas, Nicaragua.

Video of #Hurricane #Iota as it makes landfall on Puerto Cabezas, #Nicaragua, sent to us by a priest from Saint Peter the Apostle Church. The hurricane is now a Category 5 storm. This same area of Nicaragua was hit by Hurricane #Eta just two weeks ago. pic.twitter.com/4BIw2lr4Jr