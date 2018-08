Incendio en hotel deja 19 muertos (Video)

Agencia

HARBIN, China.- Diecinueve personas murieron y 23 resultaron heridas en un incendio que destruyó un hotel de aguas termales en el noreste de China antes del amanecer del sábado, dijeron funcionarios locales.

Las autoridades de la ciudad de Harbin investigan la causa del incendio en el edificio de cuatro pisos del Bailong Hot Springs Leisure Hotel, un spa de bajo costo visitado principalmente por turistas nacionales, que comenzó a las 4:30 hora local (2030 GMT del viernes).

También te puede interesar: ¡Fuego! Se incendia Parque Nacional Glacier en Montana

El periódico People's Daily citó a personal de bomberos diciendo que las llamas se habían iniciado en una cocina del segundo piso del hotel.

El fuego arrasó un área de aproximadamente 400 metros cuadrados antes de apagarse después de tres horas, informó la televisión estatal china CCTV.

Las imágenes mostraron a los trabajadores de rescate hurgando en el edificio carbonizado.

Las víctimas tratadas en el hospital tenían entre 40 y 70 años, indicó el periódico citando al Hospital Harbin First.

No había disponibles de inmediato más detalles sobre los muertos.

China tiene un penoso récord en relación con las normas de seguridad edilicias, y el Ministerio de Manejo de Emergencias del país dijo que lanzaría inspecciones nacionales contra incendios en edificios como hoteles, saunas, hospitales, escuelas y centros comerciales, informó CCTV el sábado.

Harbin, en el extremo noreste de China y hogar de una gran población rusa durante el siglo XX, es famosa por los edificios que datan de esa época, así como por un popular festival de nieve y hielo de invierno.

DEADLY HOTEL FIRE: At least 19 people are dead in a fire at a resort hotel in China's northeastern city of Harbin early Saturday, the local government said. Cause of fire is still under investigation. https://t.co/t1u625BEgO pic.twitter.com/oKxmeBDNl5