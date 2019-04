Circula en redes imágenes de terrible incendio en antigua iglesia

Agencia

REINO UNIDO.- Una iglesia de 230 años de antigüedad de la pequeña ciudad inglesa de Blackburn, en el condado de Lancashiree, fue devorada por las llamas de un incendio que se declaró la madrugada de este miércoles y se extendió rápidamente por todo el edificio.

De acuerdo a RT, imágenes desde el lugar de los hechos difundidas por la Red muestran densas nubes de humo elevándose sobre el edificio mientras los bomberos intentan sofocar el fuego.

Currently 8 appliances and 2 aerials attending fire in old church on Victoria St. Road closures in place. pic.twitter.com/Yv34pGwRDi — Blackburn Fire (@Blackburn_Fire) 3 de abril de 2019

Inaugurada en 1789, la iglesia de San Juan Evangelista albergó servicios religiosos hasta 1975. Actualmente, este impresionante edificio sirve de Oficina de las Artes.

Aún no se conoce la magnitud de los daños a este edificio histórico, pero dada la dimensión del siniestro, es probable que sean invaluables.